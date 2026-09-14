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الحكومة تكشف تفاصيل توجيه مدبولي بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

-رئيس الوزراء:

- إنهاء مختلف التحديات والمشكلات بقانون التصالح

- الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على التحديات

- الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية

-تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات

-حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين

-تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين

منح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين-

 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح ببعض مخالفات البناء في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لاستعراض عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل.

وقال مدبولي "إن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيًا من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين".

وشدد على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

كما شدد، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.

الوزراء قانون التصالح الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التصالح

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