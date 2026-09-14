منى زكي تشارك صورا من ألبوم الذكريات.. شاهد

شاركت الفنانة منى زكي، صورا من ذكرياتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منى زكي بألبوم الذكريات عبر الاستوري وخطفت الأنظار بجمالها، ولاقت اعجاب جمهورها ومتابعيها.

وردت الفنانة منى زكي، من خلال مكتب محاميها، على ما أثير مؤخرًا بشأن النزاع القضائي المرتبط بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، موضحةً موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه.

ونشرت منى زكى البيان عبر حسابها على انستجرام من خلال خاصية الاستوري ، وأكد البيان أن منى زكي تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.