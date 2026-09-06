أحمد حاتم : أول كراش في حياتي منى ذكي .. والفنانة ترد : يا ختي بطة حلوة

كشف الفنان أحمد حاتم عن إعجابه بالفنانة منى زكي، مؤكداً أنها كانت أول "كراش" له من المشاهير، وأنه ما زال يكن لها مشاعر الحب والتقدير.

وقال أحمد حاتم، فى تصريحات لـ منصة «The Apostrophe.S»: «أول كراش في حياتى من المشاهير منى زكي.. كنت وما زلت بحبها جدًا».

ومن جانبها، ردت الفنانة منى زكى على تصريحات أحمد حاتم، من خلال تعليق طريف، إذ قالت: «يا ختي بطة حلوة»، على رأى الفنانة ميمى جمال.. مبروك عليكم فيلم ريد فلاج.. وأنا كمان يا حاتم حب كبير».



يذكر أن فيلم ريد فلاج من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمى جمال، ويشارك فى العمل عدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، الفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيى، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج محمود عبدالله.