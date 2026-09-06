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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يُواجه فالنسيا في مهمة جديدة بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، لخوض مواجهة قوية أمام فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته المثالية في المسابقة المحلية.

ويحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2026-2027، وسط رغبة من لاعبي المدرب الألماني هانز فليك في تحقيق انتصار جديد وتعزيز موقعهم في صدارة جدول الترتيب.

برشلونة يبحث عن الفوز الرابع على التوالي

يدخل برشلونة مواجهة فالنسيا بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة خلال الجولات الثلاث الأولى من عمر المسابقة، ليجمع 9 نقاط من 9 نقاط متاحة، ويؤكد رغبته في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في مواصلة النتائج الإيجابية، خاصة أن الفريق ظهر بصورة قوية منذ بداية الموسم، ويسعى إلى استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين من أجل العودة من ملعب «ميستايا» بالنقاط الثلاث.

برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد

وتكتسب المباراة أهمية إضافية بالنسبة إلى برشلونة، في ظل تعثر منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي تلقى خسارة أمام ريال بيتيس أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويمنح تعثر ريال مدريد لاعبي برشلونة فرصة مهمة للابتعاد في صدارة جدول الترتيب، وهو ما يجعل الفوز على فالنسيا هدفًا أساسيًا للفريق الكتالوني خلال مواجهة اليوم.

حمزة عبد الكريم يواصل مشواره مع برشلونة

وتتجه الأنظار أيضًا إلى اللاعب المصري حمزة عبد الكريم، الذي يواصل ظهوره مع برشلونة خلال الموسم الحالي، في ظل سعيه لإثبات نفسه والحصول على فرصة أكبر مع الفريق تحت قيادة هانز فليك.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا

تنطلق مباراة برشلونة وفالنسيا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، اليوم الأحد، على ملعب «ميستايا».

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تُنقل مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قناة بي إن سبورتس 2، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأمل برشلونة في إنهاء المباراة لصالحه وحصد ثلاث نقاط جديدة، لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة والحفاظ على صدارته، بينما يتطلع فالنسيا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل طموحات المنافسة على اللقب.


 

فالنسيا برشلونة أخبار الرياضة الدوري الاسباني

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