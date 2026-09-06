قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمستهل تعاملات اليوم .. مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى
«زد» يواجه أساس الجيبوتي اليوم في الكونفدرالية.. القنوات الناقلة وموعد المباراة
ما حكم إفشاء السر بعد الحلف؟ .. أمين الفتوى يجيب
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
الاحتلال يشن ضربات في جنوب لبنان بعد إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين نحو جنود إسرائيليين
«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو
الليلة .. برشلونة أمام اختبار «ميستايا».. «فليك» يبحث عن الانتصار الرابع وصدارة الدوري الإسباني
احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة
مصر تدعم رئاسة بنجلاديش للجمعية العامة للأمم المتحدة .. تفاصيل اتصال عبد العاطي
مصر وباكستان تبحثان تحركات عاجلة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع الصراع الإقليمي
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. رحلة زواج فؤاد المهندس من شويكار «تتجوزيني يا شوشو»

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
أحمد إبراهيم

تحل اليوم الأحد 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس، الذي ولد في 6 سبتمبر عام 1924، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

مسيرة فؤاد المهندس الفنية 

فؤاد المهندس ولد في حي العباسية بالقاهرة، وهو الثالث بين أربعة أشقاء، ووالده كان العالم اللغوي زكي المهندس، ودخل مجال الفن عن طريق فريق التمثيل في الجامعة.

قدم فؤاد المهندس طوال مشواره الفني ما يقرب من 200 عمل ما بين سينما ومسرح وتلفزيون، وأشهر ما قدمه وأثر في أجيال طويلة هي فوازير "عمو فؤاد"، وبرنامجها الإذاعي المميز "كلمتين وبس".

يعد فؤاد المهندس، واحدًا من أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال، وكان أكثرها نجاحًا التى جمعته بزوجته السابقة شويكار وتمكنا من تكوين ثنائى فنى ناجح.

تتلمذ "فؤاد المهندس" على يد نجيب الريحاني حينما شاهده في مسرحية "الدنيا على كف عفريت"، فانضم لفرقته المسرحية إلا أنه لم يستمر كثيرا مع نجيب الريحاني بسبب وفاة الأخير لينضم بعد ذلك لفرقة "ساعة لقلبك".

قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، أبرزها "أرض النفاق، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، سفاح النساء".

كما عرف بعشقه للمسرح، وقدم العديد من الأعمال الخالدة منها (سيدتي الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سك على بناتك).

وعرف أنه قدم مسرحية إنها حقًا عائلة محترمة، مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطة في القلب، وما زاد من غرابة الأمر أنه أخبر الأطباء أنه شفي من الجلطة أثناء عمله على المسرح.

كان لـ فؤاد المهندس العديد من الأغاني التي علقت في أذهان الجمهور، ومن أبرزها "هنوا أبو الفصاد"، و"رايح أجيب الديب من ديله"، و"الراجل دة هيجنني"،و"قلبي يا غاوي خمس قارات" و"حبيبي يا رقة".

قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

تحدثت الفنانة شويكار في مداخلة هاتفية نادرة لها على فضائية “أون أي”، وقالت إنه أثناء المشاركة في العمل الفني المسرحي «أنا وهو وهي»، طلب منها الفنان الكبير فؤاد المهندس الزواج أمام الموجودين في المسرح، مشيرة إلى أنه قال لها: "تتجوزيني يا شوشو".

وأكدت شويكار، خلال المداخلة الهاتفية، أنها تزوجت من المهندس في العمل الفني الذي تلا مسرحية «أنا وهو وهي»، منوهة إلى أنه هو أول من شجعها على تقديم الأعمال الفنية الكوميدية بالرغم من أنها كانت تخشى ذلك.

شويكار تتحدّث عن حبيب عمرها فؤاد المهندس

كشفت الفنانة شويكار في لقاء متلفز مع برنامج "ست الحسن"، قبل عدة سنوات، عن أهم صفات الراحل فؤاد المهندس، قائلة: «لقد قابلته لأول مرة في مسرحية "السكرتير الفني"، بعد أن رشحني لها الفنان عبد المنعم مدبولي"، مضيفة: "كنت قد شاهدته قبل ذلك في فيلم "الشموع السوداء" مع الكابتن صالح سليم والفنانة الراحلة أمينة رزق وأعجبت بأدائه آنذاك واتصلت به لأخبره بأنه كان أفضل ممثل في الفيلم».

وأوضحت شويكار: "رغم تألقه على خشبة المسرح وجرأته، إلا أنه في الواقع كان إنسانا خجولا جدا» وتابعت: «أنا كنت باحبه في صمت وخجلت أن أفصح له عن ذلك ولا أعرف كيف أظهر له حبي".

واسترجعت شويكار أغلى ذكرياتها معه قائلة: “كان لا يأكل إلا من يدي وكنت سعيدة جدا بهذا، فبعد انتهائي من عملي كنت ادخل المطبخ وأطبخ له ما يحب من أصناف كان يفضلها ويطلبها مني”.

وكان تزوج فؤاد المهندس قبل زواجه من شويكار وذلك من عفت سرور, وأنجب منها طفلين. 

فؤاد المهندس ودع عالمنا في 16 من سبتمبر عام 2006، فيما لحقت به النجمة شويكار في 14 من أغسطس عام 2020. 

فؤاد المهندس الفنان فؤاد المهندس أعمال فؤاد المهندس أفلام فؤاد المهندس ذكرى ميلاد فؤاد المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سارة خليفة

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

الاهلي

إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

سفير مصر بالكويت يدشن فعاليات الصالون الثقافى للمكتب الثقافي المصري بندوة "من الوثيقة إلى الرواية"

سفير مصر بالكويت يدشن فعاليات الصالون الثقافى للمكتب الثقافي المصري بندوة "من الوثيقة إلى الرواية"

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبايل

القمص باسيليوس مجلي

نياحة القمص باسيليوس مجلي.. والبابا تواضروس يقدم العزاء لإيبارشية مطاي

بالصور

أسعار بيجو 301 موديل 2020 المستعملة في مصر

بيجو 301 موديل 2020
بيجو 301 موديل 2020
بيجو 301 موديل 2020

فستان جذاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد