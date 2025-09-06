في ذكراه.. قصة حب فؤاد المهندس وشويكار من المسرح إلى عش الزوجية

تحل اليوم السبت 6 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس، الذي ولد في 6 سبتمبر عام 1924، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

مسيرة فؤاد المهندس الفنية

فؤاد المهندس ولد في حي العباسية بالقاهرة، وهو الثالث بين أربعة أشقاء، ووالده كان العالم اللغوي زكي المهندس، ودخل مجال الفن عن طريق فريق التمثيل في الجامعة.

قدم فؤاد المهندس طوال مشواره الفني ما يقرب من 200 عمل ما بين سينما ومسرح وتلفزيون، وأشهر ما قدمه وأثر في أجيال طويلة هي فوازير "عمو فؤاد"، وبرنامجها الإذاعي المميز "كلمتين وبس".

يعد فؤاد المهندس، واحدًا من أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال، وكان أكثرها نجاحًا التى جمعته بزوجته السابقة شويكار وتمكنا من تكوين ثنائى فنى ناجح.

تتلمذ "فؤاد المهندس" على يد نجيب الريحاني حينما شاهده في مسرحية "الدنيا على كف عفريت"، فانضم لفرقته المسرحية إلا أنه لم يستمر كثيرا مع نجيب الريحاني بسبب وفاة الأخير لينضم بعد ذلك لفرقة "ساعة لقلبك".

قدم فؤاد المهندس أكثر من 70 فيلما، أبرزها "أرض النفاق، العتبة جزاز، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، اعترافات زوج، اقتلني من فضلك، سفاح النساء".

كما عرف بعشقه للمسرح، وقدم العديد من الأعمال الخالدة منها (سيدتي الجميلة، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سك على بناتك).

وعرف أنه قدم مسرحية إنها حقًا عائلة محترمة، مع أمينة رزق وشويكار وهو مصاب بجلطة في القلب، وما زاد من غرابة الأمر أنه أخبر الأطباء أنه شفي من الجلطة أثناء عمله على المسرح.

كان لـ فؤاد المهندس العديد من الأغاني التي علقت في أذهان الجمهور، ومن أبرزها "هنوا أبو الفصاد"، و"رايح أجيب الديب من ديله"، و"الراجل دة هيجنني"،و"قلبي يا غاوي خمس قارات" و"حبيبي يا رقة".

قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

تحدثت الفنانة شويكار في مداخلة هاتفية على فضائية "أون أي" العام الماضي، وقالت إنه أثناء المشاركة في العمل الفني المسرحي «أنا وهو وهي»، طلب منها الفنان الكبير فؤاد المهندس الزواج أمام الموجودين في المسرح، مشيرة إلى أنه قال لها: "تتجوزيني يا شوشو".

وأكدت شويكار، خلال المداخلة الهاتفية، أنها تزوجت من المهندس في العمل الفني الذي تلا مسرحية «أنا وهو وهي»، منوهة إلى أنه هو أول من شجعها على تقديم الأعمال الفنية الكوميدية بالرغم من أنها كانت تخشى ذلك.

شويكار تتحدث عن حبيب عمرها فؤاد المهندس

كشفت الفنانة شويكار في لقاء متلفز مع برنامج "ست الحسن"، قبل عدة سنوات، عن أهم صفات الراحل فؤاد المهندس، قائلة: «لقد قابلته لأول مرة في مسرحية "السكرتير الفني"، بعد أن رشحني لها الفنان عبد المنعم مدبولي"، مضيفة: "كنت قد شاهدته قبل ذلك في فيلم "الشموع السوداء" مع الكابتن صالح سليم والفنانة الراحلة أمينة رزق وأعجبت بأدائه آنذاك واتصلت به لأخبره بأنه كان أفضل ممثل في الفيلم».

فؤاد المهندس وشويكار

وأوضحت شويكار: "رغم تألقه على خشبة المسرح وجرأته، إلا أنه في الواقع كان إنسانا خجولا جدا» وتابعت: «أنا كنت باحبه في صمت وخجلت أن أفصح له عن ذلك ولا أعرف كيف أظهر له حبي".

واسترجعت شويكار أغلى ذكرياتها معه قائلة: "كان لا يأكل إلا من يدي وكنت سعيدة جدا بهذا، فبعد انتهائي من عملي كنت ادخل المطبخ وأطبخ له ما يحب من أصناف كان يفضلها ويطلبها مني"، مشيرة إلى أنها ما زالت تصنع تلك الأكلات لأولاده حتى الآن، حيث إنها مازالت على صلة جيدة بهم.

وكان تزوج فؤاد المهندس قل زواجه من شويكار وذلك من عفت سرور, وأنجب منها طفلين.