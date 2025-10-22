أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

تُعد مراقبة سكر الدم من أهم الخطوات للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من مضاعفات مرض السكري، فهي تساعد في فهم كيفية تفاعل الجسم مع الطعام والنشاط البدني وحتى التوتر.

أهمية توقيت فحص سكر الدم

ومعرفة الوقت المناسب لاختبار سكر الدم لا تقل أهمية عن الفحص نفسه، لأنها تضمن دقة النتائج وتحسين إدارة مستويات الجلوكوز على مدار اليوم.

وبحسب تقرير موقع OnlyMyHealth، يُعتبر اختبار سكر الدم أثناء الصيام – أي بعد مرور 8 ساعات على الأقل دون تناول الطعام – هو الأدق لتحديد القراءة الأساسية للجلوكوز.

ويُفضّل إجراء هذا الفحص صباحًا قبل الإفطار، حيث يكون الجسم في حالة استقرار بعد فترة الراحة الليلية.

أما اختبار السكر بعد الأكل، فيُجرى عادة بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الوجبة، وذلك لقياس مدى استجابة الجسم لارتفاع الجلوكوز وتقييم كفاءة هرمون الإنسولين في التعامل مع السكر بعد الأكل.

الأوقات المثالية لفحص سكر الدم

ويوصي الأطباء بإجراء الفحوص في أوقات محددة للحصول على صورة شاملة عن حالة المريض:

ـ عند الاستيقاظ (صائمًا): لقياس المستوى الأساسي لسكر الدم.

ـ بعد الوجبات بساعة أو ساعتين: لمعرفة مدى تعامل الجسم مع الطعام.

ـ قبل النوم: لمراقبة مستويات الجلوكوز أثناء الليل، خاصة لمرضى السكري من النوع الأول.

ويؤكد الخبراء أن الانتظام في هذه الفحوص اليومية يساعد على متابعة التغيرات بدقة، وتقييم مدى فاعلية النظام الغذائي أو العلاج الدوائي.

عوامل تؤثر على مستوى السكر في الدم

ويتأثر مستوى الجلوكوز بعوامل متعددة خلال اليوم، أبرزها:

ـ النظام الغذائي: تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر.

ـ قلة النوم: تقلل من حساسية الجسم للإنسولين.

ـ النشاط البدني: يخفض من سكر الدم، لذا يُنصح بإجراء الفحص قبل وبعد التمارين الرياضية.

عدد مرات فحص سكر الدم

ويوضح التقرير، أن الأشخاص الأصحاء لا يحتاجون إلى فحوص يومية إلا في حال وجود عوامل خطر مثل مقدمات السكري أو تاريخ عائلي للمرض.

أما مرضى السكري، فيُنصح بإجراء اختبار الصيام أو تحليل HbA1C كل 6 إلى 12 شهرًا لمتابعة أي تغيّرات في مستوى الجلوكوز.

اختبار سكر الدم المنزلي ودقته

وتُعد أجهزة قياس السكر المنزلية وسيلة عملية ودقيقة لمراقبة السكر يوميًا، ورغم وجود فروق بسيطة مقارنة بنتائج المختبر، إلا أن الأجهزة المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تقدم نتائج موثوقة عند استخدامها بالشكل الصحيح.

وينصح الأطباء بمعايرة الجهاز بانتظام واتباع التعليمات لضمان دقة القياس.

الطريقة الصحيحة لإجراء اختبار سكر الدم

ـ استخدم جهازًا معتمدًا أو نظام مراقبة مستمرة (CGM).

ـ اغسل يديك جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل الفحص.

ـ اختر الإصبع المناسب للوخز وتجنب نفس المكان كل مرة.

ـ استخدم مشرطًا نظيفًا للحصول على قطرة دم كافية.

ـ ضع العينة على شريط الاختبار حسب تعليمات الجهاز.

ـ سجّل النتائج يوميًا لتتبع الاتجاهات.

ـ تخلص من الأدوات بطريقة آمنة.

المعدلات الطبيعية لسكر الدم

ـ أثناء الصيام: أقل من 100 ملغ/ديسيلتر (5.6 مليمول/لتر).

ـ بعد الوجبة: أقل من 180 ملغ/ديسيلتر.