قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
آية التيجي

تحوّل مبنى تاريخي كان يُستخدم كـ مرحاض عام في مدينة أوكسفورد البريطانية، إلى أحد أغرب الفنادق في العالم، حيث أصبح اليوم فندقًا بوتيكيًا يُعرف باسم "ذا نيتى" (The Netty)، يجمع بين الطابع التاريخي والفخامة العصرية في تجربة إقامة غير تقليدية تحت الأرض.

تاريخ طويل تحت الأرض

ويقع فندق ذا نيتى أسفل مجموعة من السلالم في شارع سانت جايلز بمدينة أوكسفورد، وكان المبنى في السابق حمّامًا عامًا منذ عام 1895 خلال عهد الملكة فيكتوريا.

واستُخدم المكان كـ مرحاض مخصص للرجال لأكثر من قرن من الزمان، قبل أن يُغلق عام 2008 لأسباب أمنية.

وبعد أن ظل مهجورًا 11 عامًا، قرر مالكه تحويله إلى فندق صغير يحمل لمسات من الماضي مع تصميم حديث مميز، ليُعاد افتتاحه لاحقًا باسم "ذا نيتى"، بحسب موقع Oddity Central.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

تجربة إقامة غير تقليدية لعشاق الغرابة

وأوضحت مديرة الفندق آنا بينهيرو في تصريحاتها لمجلة New York Times Style أن الهدف من المشروع كان "توفير مساحة تُقدّر التفاصيل الشخصية وتمنح الضيوف شعورًا بالخصوصية والجمال في آن واحد".

ويتميّز الفندق بديكور أنيق يدمج بين الفن والحداثة، حيث تزيّن جدرانه اللوحات الفنية والمرايا، مع إضاءة هادئة تمنح المكان أجواء فخمة رغم بساطته.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

إقامة مريحة رغم البساطة

ويضم الفندق غرفة نوم واحدة فقط، ويوفّر للضيوف كوكتيل ترحيبي مجاني عند الوصول، كما يمكنهم التواصل مع خط المساعدة في أي وقت بدلًا من وجود استقبال تقليدي.

ويبدأ سعر الإقامة في الفندق من 170 جنيهًا إسترلينيًا (227 دولارًا) لليلة الواحدة، ويقدّم وجبتين من الحلويات فقط، دون مطعم أو خدمة غرف، مما يجعله خيارًا مناسبًا لعشاق الهدوء والتجارب الفريدة بعيدًا عن الفنادق التقليدية.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

تصميم يجمع بين الأصالة والحداثة

والمدخل مزين بـ أصيص زرع بسيط يعكس طابع المكان الدافئ، أما الداخل فيضم حمامًا أنيقًا صُمم بعناية ليحافظ على الطابع الفيكتوري القديم ممزوجًا بعناصر حديثة تجعل الإقامة فيه تجربة لا تُنسى.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

لماذا يُعد “ذا نيتى” من أغرب فنادق العالم؟

ـ مبنى تاريخي كان مرحاضًا عامًا لأكثر من 100 عام.

ـ يقع تحت الأرض في قلب مدينة أوكسفورد.

ـ تصميم يجمع بين التراث الفيكتوري والفن الحديث.

ـ فندق بوتيكي صغير يقدّم تجربة إقامة فريدة لعشاق الأماكن غير التقليدية.

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
فندق ذا نيتى The Netty أغرب فندق في العالم فندق تحت الأرض مرحاض عام يتحول إلى فندق السياحة في بريطانيا أغرب أماكن الإقامة فندق بوتيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

بنتايج

أسامة حسني يفجر مفاجأة حول مستقبل بنتايج: في الأهلي نهاية الموسم

الاهلي

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الأهلي والاتحاد السكندري.. تفاصيل

منتخب مصر تحت 17 عاما

إعلان قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما المشاركة في كأس العالم بقطر

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد