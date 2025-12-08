رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

بدأ الفنان ايهاب فهمي تصوير أول مشاهده فى احدث اعماله المنتظرة مسلسل “اولاد الراعي” اليوم ، ومن المقرر ان يشارك فى ماراثون رمضان 2026.

واحتفلت اليوم اسرة مسلسل اولاد الراعي ببدء تصوير المسلسل الذي انطلق منذ ايام ليكون جاهز للعرض في موسم شهر رمضان وهو مسلسل اجتماعي من قلب الواقع الذي نعيشه

المسلسل قصة ريمون مقار و سيناريو وحوار مينا بباوي ومحمود شكري وخالد شكري و طه زغلول واخراج محمود كامل وهو من انتاج شركة فنون مصر وتدور الاحداث حول صراع عائلي بين الاشقاء علي المال في 30 حلقة ومن المقرر عرض المسلسل علي احد قنوات المتحدة.

المسلسل بطوله عدد من النجوم ابرزهم ، ماجد المصري ، خالد الصاوي ، احمد عيد ، نيرمين الفقي ، امل بشوشه (لبنانيه )، ايهاب فهمي ، فاديه عبد الغني، ومحمد عز ، إيناس كامل ، سامح السيد ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا كعادة اعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار.