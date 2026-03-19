بعد واقعة بلع اللسان.. بيراميدز يعلن تطورات حالة محمد حمدي

قال ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، إن صحة وسلامة أي لاعب بالفريق أهم من نتيجة أي مباراة أو بطولة، مؤكدًا أن الاطمئنان على اللاعب محمد حمدي إبراهيم كان أولوية قصوى لدى النادي والإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

وشدد رئيس بيراميدز على أن صحة اللاعبين تأتي في المقام الأول، مؤكدًا أن الفوز بأي مباراة أو بطولة لا يمكن أن يكون على حساب سلامة اللاعبين، باعتبارهم الثروة الحقيقية للنادي.

وتعرض محمد حمدي لحالة إغماء وبلع اللسان خلال مواجهة بتروجت في بطولة الكأس، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي بالكامل، ونقله إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتوجه ممدوح عيد فور انتهاء المباراة إلى المستشفى للاطمئنان على اللاعب، حيث أبدى ارتياحه بعد تحسن حالته الصحية، وتأكيد الأطباء استقرار وضعه وعدم وجود ما يدعو للقلق.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة أثبتت سلامته من أي إصابات خطيرة أو كسور، وجاءت النتائج مطمئنة تمامًا، ليغادر المستشفى ويعود إلى منزله في حالة صحية جيدة وبكامل وعيه.