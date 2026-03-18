7 دقائق حاسمة أعادت محمد حمدي لاعب بيراميدز للحياة.. بطولة جديدة لرجال الإسعاف

حبست جماهير الكرة المصرية أنفاسها امس أثناء مباراة بيراميدز في كأس مصر بعدما تعرض لاعب الفريقاللاعب محمد حمدي إبراهيم ل “بلع اللسان ” عندما سقط علي أرضية الملعب .

7 دقائق فاصلة قضتها الاطقم الإسعافية في محاولة إسعاف اللاعب محمد حمدي إبراهيم، لاعب نادي بيراميدز، بعد سقوطه بأرض الملعب في أعقاب كرة مشتركة مع أحد لاعبي نادي بتروجت.

محمد حمدي لاعب بيراميدز

تمكنت الاطقم الإسعافية، بمساعدة الفريق الطبي لنادي بيراميدز، من تأمين مجرى الهواء (Airway) للاعب، وتركيب الجبيرة العنقية (Cervical Collar)، مع استخدام وضعية الإفاقة (Recovery Position) أثناء إسعافه، بالإضافة إلى تجهيز جهاز الصدمات (Automated External Defibrillator - AED) بجوار اللاعب مباشرة.

وفور استقرار الحالة الصحية للاعب، واتخاذ طبيب الفريق قرار إخلائه من أرض الملعب، سارعت أطقمنا الإسعافية إلى نقل اللاعب باستخدام الباسكت ستريتشر (Basket Stretcher)، وهي النقالة المخصصة للتعامل مع إصابات الملاعب.

وخلال الطريق إلى المستشفى، تابعت الاطقم الإسعافية كافة العلامات الحيوية للاعب عبر جهاز المونيتور (Patient Monitor).