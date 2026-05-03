توسع عمراني جديد في غرب القاهرة .. تفاصيل

تشهد مدينة الشيخ زايد إطلاق مشروع عمراني جديد متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات العقارية والسياحية في غرب القاهرة، وتزامنًا مع الطفرة التنموية التي يشهدها هذا المحور الحيوي الرابط بين المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ومطار سفنكس والساحل الشمالي.

يضم المشروع فندقًا بسعة 123 غرفة و250 شقة فندقية، إلى جانب وحدات إدارية وتجارية، ضمن مخطط متكامل يستهدف تقديم نموذج يجمع بين الضيافة والأعمال والخدمات في نطاق عمراني واحد. وتمتد المساحة البنائية إلى نحو 60 ألف متر مربع، مع تصميم يعتمد على المساحات المفتوحة والتكامل بين العناصر المعمارية، بما يراعي معايير الاستدامة وكفاءة التشغيل.

ويأتي تنفيذ الفندق والشقق الفندقية بالتعاون مع إحدى سلاسل الضيافة العالمية، بما يتيح إدارة تشغيلية وفق معايير دولية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الطاقة الفندقية واستيعاب معدلات النمو المستهدفة في حركة السياحة.

ويعكس المشروع توجهًا متصاعدًا نحو تطوير وجهات متكاملة تخدم حركة السياحة والأعمال في آن واحد، فيما تنفذه شركة TLD للتطوير العقاري بالشراكة مع مجموعة Marriott International في إطار توسعها بالسوق المصري.