الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن التحول نحو مزيج متوازن من مصادر الطاقة بات ضرورة ملحّة في ظل المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يمثل أحد أهم الحلول لتقليل استهلاك الوقود وخفض الأعباء الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، حيث استعرض رؤيته لمستقبل قطاع الطاقة وأهمية تنويع مصادره.


وأوضح كمال أن الاستخدام الكفء لبرميل البترول يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يتراوح بين 1000 إلى 1200 دولار، مؤكدًا أن هذا يبرز أهمية الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة، خاصة في قطاعات حيوية مثل النقل والطيران والشحن.

وشدد على أن تنويع مصادر الطاقة يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الضغط على الوقود التقليدي، لافتًا إلى أهمية التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية ليست مفهومًا حديثًا، بل تمتد جذورها منذ ثمانينيات القرن الماضي، داعيًا إلى تعزيز استخدامها داخل المصانع، بحيث يتم تشغيل ما لا يقل عن 25% من استهلاكها عبر الطاقة الشمسية، لما لذلك من أثر مباشر في خفض التكاليف وتحقيق كفاءة أعلى في الإنتاج.


واختتم بالتأكيد على أن مستقبل الطاقة يعتمد على التوازن بين المصادر المختلفة، وليس الاعتماد على مصدر واحد، بما يضمن استقرار الاقتصاد وحماية الموارد للأجيال القادمة.

