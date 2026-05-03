نشأت الديهي: إنجازات البترول ضربة زلزالية للمشككين واكتشاف غاز جديد يعزز الاقتصاد

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية سددت مستحقات للشركاء الأجانب بقيمة 714 مليون دولار، في خطوة وصفها بأنها رد قوي على ما يتم تداوله من شائعات حول تعثر الدولة أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

انتظام سداد المستحقات

وأوضح الديهي خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” على شاشة “Ten”، أن انتظام سداد المستحقات وتخفيض حجم المديونيات يمثل رسالة ثقة مهمة تسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ مصداقيتها مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة.

إمكانية انخفاض المديونيات

وأضاف أن التقديرات تشير إلى إمكانية انخفاض المديونيات بشكل كبير خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، مع إمكانية الوصول إلى مستويات شبه صفرية، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجاح الفني لوزارة البترول بعد الإعلان عن اكتشاف بئر غاز جديد في منطقة الدلتا، بإنتاج يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا.

قوة الأداء الاقتصادي

وأكد الديهي أن هذا الكشف من شأنه الإسهام في تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، معتبرًا أن توقيت الإعلان عن هذه الإنجازات يعكس ما وصفه بـ“قوة الأداء الاقتصادي” في هذا القطاع الحيوي.