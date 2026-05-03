مفاوضات حاسمة .. إيران تُحدّد شهرًا للوصول إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مضيق هرمز

كشفت منصة "أكسيوس" الأمريكية عن مصدرين قولهما إن إيران حددت في مقترحها مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن.

وذكر المصدران أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الحصار البحري، ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان، وعدم تكرار الاحتلال الإسرائيلي لاستباحة الأراضي الإيرانية.

ولفت المصدران إلى أنه لن تُطلق جولة أخرى من المفاوضات بشأن النووي وفقًا لمقترح طهران إلا بعد التوصل إلى الاتفاق المذكور.

وقالت وكالة رويترز نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران وسوف يتم موافاته بالصياغة الدقيقة.

واعتبر ترامب أن حصار موانئ إيران ليس قاسيًا بل ودود للغاية.



وأضاف “ترامب” ردًا على سؤال بشأن إمكانية استئناف الهجمات على إيران، أن هناك احتمالاً لحدوث ذلك.

وتابع “ترامب”: الولايات المتحدة ستقلص قواتها في ألمانيا بأكثر بكثير من 5,000 جندي.

وعاد “ترامب” ليكرّر أن إيران تعرضت لضربات مُدمرة وتسعى الآن جاهدةً لإبرام صفقة مع واشنطن.

وأكد أن القيادة الإيرانية السابقة انتهت والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حاليًا.