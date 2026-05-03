«الضغوط الجماهيرية مهمة».. أسامة عرابي يكشف تفاصيل اجتماعات الأهلي بعد تراجع النتائج

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مباراة قوية أمام الزمالك، واستحق الفوز بثلاثة أهداف دون رد في قمة الدوري.

وقال عرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن لاعبي الأهلي شعروا بحالة من الحرج بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية، ما دفعهم لاستعادة مستواهم سريعًا، مشيرًا إلى وجود اجتماعات مكثفة مع الإدارة، بحضور سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، من أجل احتواء غضب الجماهير ومصالحتها.

وأوضح عرابي أن الأهلي استقبل 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم، وهو رقم وصفه بـ"المقلق"، لكنه أشاد بأداء خط الدفاع في مباراة القمة، مؤكدًا التزام اللاعبين بالتعليمات، إلى جانب التألق اللافت للحارس مصطفى شوبير.

وأشاد عرابي بأداء أشرف بن شرقي، مؤكدًا أنه قدم أفضل مباراة له منذ انضمامه للأهلي، وظهر بمستوى فني مميز، استحق عليه لقب رجل المباراة.

وأشار عرابي إلى أن جماهير الأهلي تلعب دورًا كبيرًا، موضحًا: "في حالة الفوز ترفع اللاعبين، وفي حالة الخسارة تطالب برحيلهم"، مؤكدًا أهمية التعامل مع الضغوط الجماهيرية بشكل متوازن.

وكشف عرابي أنه سبق وطالب بالتعاقد مع أشرف بن شرقي خلال فترة عمله بالجهاز الفني، لكن المدرب الهولندي مارتن يول رفض الفكرة، لرغبته في التعاقد مع مهاجم صريح، خاصة أن اللاعب كان حينها ضمن صفوف منتخب المغرب الأولمبي.

واختتم عرابي تصريحاته بالمطالبة ببقاء بن رمضان ضمن صفوف الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة رحيل بعض اللاعبين الأجانب لإفساح المجال لعناصر أكثر تأثيرًا.