إعلامي: «القمة» رفعت أسهم بن شرقي والشحات في البقاء مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن مباريات القمة تظل دائمًا صاحبة تأثير كبير داخل الأهلي، ليس فقط على مستوى النتيجة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بتقييم اللاعبين ومستقبلهم مع الفريق.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الثنائي أشرف بن شرقي وحسين الشحات ارتفعت أسهمهما في البقاء مع الأهلي بشكل ملحوظ بعد المواجهة الأخيرة، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدماه، رغم الجدل الذي أثير حول تحية الشحات للجماهير أثناء خروجه، إذ تخوفت الجماهير أن تكون تحية الوداع.

أشار إلى أن الشحات يُعد من اللاعبين الذين يتمتعون بروح جماهيرية داخل الملعب، مؤكدًا أنه يلعب بعقلية مشجع قبل أن يكون لاعبًا، ويُظهر انتماءً كبيرًا للنادي، لافتًا إلى أنه قدم تضحيات عديدة من أجل اللعب بقميص الأهلي.

تطرق أضا إلى لقطة ييس توروب وهو يقبّل رأس الشحات، معتبرًا أنها تعكس تقديرًا واضحًا لما يقدمه اللاعب، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن سبب عدم منحه نفس الثقة بشكل مستمر قبل مباراة القمة، رغم قناعته بإمكاناته وروحه القتالية.

اختتم محمد طارق أضا حديثه بالتأكيد على تقديره الكبير لالتزام الشحات وغيرته على النادي، معتبرًا أنه من النماذج التي تعكس قيمة الانتماء داخل الفريق.