هشام حنفي: الدوري مازال في الملعب.. و«دوري الأبطال» لا يكتمل بدون الأهلي

قال هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، إن فريق الأهلي قدم أداءً مميزًا ومنضبطًا خلال مواجهة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر استعاد توازنه بعد بداية متذبذبة في أول عشر دقائق فقط من اللقاء.

وخلال تصريحاته في برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أوضح حنفي أن الأهلي "كان متراجعًا في بداية المباراة، لكن الأمور اختلفت تمامًا بعد ذلك، حيث نجح الفريق في فرض سيطرته واستغلال تراجع الزمالك ليحسم القمة بثلاثية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "الأهلي كان قويًا في قمة الزمالك بالدوري، وهذه من أفضل المباريات التي يظهر فيها الفريق من حيث الالتزام والانضباط الدفاعي، وهي نقطة إيجابية لم أشاهدها بهذا الشكل من قبل أمام الزمالك".

وأشار حنفي إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة، قائلًا إن الزمالك ما زال يمتلك فرصة قوية لحسم البطولة في آخر مباراتين من المسابقة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة.

وفي سياق آخر، علّق هشام حنفي على البطولات الإفريقية، مؤكدًا أنه لا يقلل من بطولة الكونفدرالية، واصفًا إياها بأنها بطولة كبيرة ولها قيمتها في القارة السمراء.

كما أشار إلى أهمية النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: "لا أحد يشاهد دوري أبطال أفريقيا بدون الأهلي، فهو عنصر أساسي في قوة البطولة وإثارتها".

واختتم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يظل فريقًا كبيرًا وله تأثير واضح في البطولات الإفريقية بفضل جماهيريته الكبيرة، مشيرًا إلى أن وجوده دائمًا ما يضيف قوة لأي بطولة يشارك فيها.