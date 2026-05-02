قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعاً لبحث إمكانية استئناف الحرب على غزة
عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة
شركة تنمية الريف المصري: نستهدف زراعة مليون فدان خلال الفترة القادمة
اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو
أدلة جنائية واستدعاء طاقم العمل .. التحقيق في حريق لوكيشن مسلسل بيت بابا 2
أبو العينين : قرارات الأمم المتحدة بلا تنفيذ .. والعالم يحتكم لمبدأ القوة
القانون الدولي غائب .. أبو العينين : إنسانية الشعوب سترفض منطق القوة ولو بعد حين
أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهود التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المقترح الإيراني
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.. من يتحمل التعويض؟
أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم
وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء
نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأمين العام لهيئة كبار العلماء يشرح الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة

خلال المحاضرة بالجامع الأزهر
خلال المحاضرة بالجامع الأزهر
محمد شحتة

ألقى الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة علمية بالجامع الأزهر الشريف، تناول خلالها نشأة علم الفقه وتطوره التاريخي ومدارسه المختلفة، مؤكدًا أن الفقه يُعد من أبرز العلوم الإسلامية؛ لارتباطه المباشر بحياة الناس وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعالهم وأقوالهم.

وأوضح شومان، خلال مشاركته في «البرنامج العلمي النوعي للطلاب الوافدين» بالجامع الأزهر، أن معنى الفقه في اللغة هو «الفهم»، بينما يُعرف اصطلاحًا بأنه «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»، مشيرًا إلى أن بلوغ مرتبة الفقيه يتطلب امتلاك أدوات علمية دقيقة تؤهل صاحبها لاستنباط الأحكام من مصادرها.

وتحدث عن طبقات الفقهاء، موضحًا أن أعلاها «المجتهد المطلق» وهم أصحاب المذاهب الفقهية، يليهم المجتهد في المذهب، ثم المجتهد في الأبواب، ثم المجتهد في المسائل، مؤكدًا أن رتبة الاجتهاد المطلق من أندر المراتب العلمية، وأن آخر من توافرت فيه شروطها كان الإمام ابن جرير الطبري.

كما استعرض الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية الأربعة، مبينًا أن المذهب الحنفي جاء أولًا، يليه المالكي، ثم الشافعي، وأخيرًا الحنبلي، لافتًا إلى أن الإمام الشافعي وُلد في العام نفسه الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة، وهو ما دفع المؤرخين للقول: «مات إمام ووُلد إمام».

وأشار إلى أن استقلال المذاهب الفقهية ارتبط بامتلاك كل إمام منهجًا خاصًا في الاجتهاد، موضحًا أن الإمام الشافعي رغم تتلمذه على الإمام مالك واطلاعه على فقه الحنفية، أسس منهجًا مستقلًا جعله من كبار المجتهدين، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل الذي تتلمذ على الشافعي ثم كوّن مذهبه الخاص.

وأكد شومان أن الفقه نشأ منذ عهد النبي ﷺ، حيث كان الصحابة يرجعون إليه فيما يستجد من قضايا، كما أقر الرسول ﷺ الاجتهاد المنضبط عند غياب النص، مستشهدًا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، وهو ما يمثل أساسًا مبكرًا لعلم أصول الفقه ومصادر التشريع.

وفي ختام المحاضرة، أوضح أن الأزهر الشريف يحرص على تأهيل الطلاب الوافدين في العلوم التراثية من خلال «البرنامج العلمي النوعي»، الذي أُطلق بتوجيهات من أحمد الطيب، ويضم تخصصات التفسير والحديث والعقيدة والفقه الشافعي واللغة العربية، بهدف إعداد دارسين يمتلكون أدوات الفهم الصحيح للتراث الإسلامي ونقل المنهج الأزهري الوسطي إلى مختلف دول العالم.

عباس شومان هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف الجامع الأزهر الفقه الفقهاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة الكاثوليكية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي كهنة الإيبارشيّة في اجتماعهم الدوري

لنظام الطيبات.. طريقة إعداد خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير

طريقة إعداد خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقيب المهندسين: الشفافية نهجنا.. والتحول الرقمي الكامل للنقابة قبل نهاية 2026

بالصور

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد