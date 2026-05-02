هزم البوليس الرواندي .. الأهلي بطلا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمرة 17 في تاريخه

توج الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في رواندا، بعدما نجح في الفوز على فريق البوليس الرواندي، في المباراة التي أقيمت المباراة داخل صالة BK Arena.

وفي الشوط الأول: الأهلي 25 - البوليس الرواندي 20

وفي الشوط الثاني: الأهلي 25 - البوليس الرواندي 21

وفي الشوط الثالث : الأهلي 25 - البوليس الرواندي 22

وبتلك النتيجة يتوج الأهلي بلقبه الـ 17 في تاريخ البطولة.

وتأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة في رواندا، بعدما نجح في الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة، بنصف نهائي البطولة القارية.

أقيمت المباراة داخل صالة BK Arena، وظهر الأهلي بشكل رائع حيث قدم مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل طوال أشواط اللقاء، التي بدأها حسم الشوط الأول بنتيجة 25 - 20، وفي الشوط الثاني وسع الفارق ليفوز بنتيجة 25 - 15، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25 - 16.

وبوصوله للمباراة النهائية ضرب الأهلي موعدًا مع فريق البوليس الرواندي، الذي تأهل للنهائي بعد فوزه على مواطنه مجموعة رواندا للطاقة بنتيجة 3 - 1.

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلًّا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.