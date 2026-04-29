رجال طائرة الأهلي يواجه كاليبي الغاني ببطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء مع كاليبي الغاني، في دور الـ 16 من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا، وذلك بعدما تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية، بفوزه في 5 مباريات بالعلامة الكاملة.

تقام المباراة داخل صالة "BK Arena"، وتنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستعد لها الفريق بخوض حصة تدريبية صباح اليوم.

وتمكن الأهلي من الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات دون خسارة أي شوط، حيث فاز على كل من الكاميرون الرياضي الكاميروني وبنك العدالة الكيني وسبورتس الأوغندي وكيبلر الرواندي وإيه إس إنچيس الإيفواري.