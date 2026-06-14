بفستان مميز .. هيدي كرم تستعرض جمالها ورشاقتها عبر إنستجرام | صور

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورً جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت هيدي كرم، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم