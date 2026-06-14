تُعد العجة المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهي وجبة سريعة يمكن تقديمها في الإفطار أو العشاء، كما أنها تعتمد على مكونات متوفرة في كل منزل مثل البيض والخضروات والأعشاب الطازجة.

وتتميز العجة بقوامها الهش ونكهتها الغنية التي تختلف من بيت لآخر حسب الإضافات المستخدمة.

تقدم الشيف فاطمة عثمان طريقة عمل العجة بمذاق لا يقاوم.

مكونات عمل العجة المصرية

سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

لتحضير عجة شهية تكفي أفراد الأسرة، تحتاجين إلى:

5 حبات من البيض.

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من الكمون.

ملعقتان من الزيت أو السمن.

طريقة تحضير العجة خطوة بخطوة

سر طعم العجة المصرية في البيت.. طريقة سهلة بمكونات بسيطة وخطوات مضمونة

ابدئي بخفق البيض جيدًا في وعاء عميق حتى يصبح متجانسًا، ثم أضيفي إليه البصل والطماطم والبقدونس والشبت والكزبرة، وبعد ذلك ضعي الدقيق والبيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون، ثم سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق وضعي فيها قليلًا من الزيت، واسكبي خليط العجة واتركيه على نار هادئة حتى ينضج من الأسفل، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

أسرار نجاح العجة مثل المطاعم

للحصول على عجة هشة ولذيذة، يفضل عدم الإكثار من الدقيق حتى لا تصبح ثقيلة، كما أن إضافة كمية جيدة من الخضرة تمنحها نكهة مميزة ورائحة شهية. ويمكن أيضًا إضافة الفلفل الألوان أو الجبن أو قطع صغيرة من البطاطس المسلوقة للحصول على مذاق مختلف.

وتُقدم العجة ساخنة بجانب الخبز والسلطة الخضراء، لتكون وجبة اقتصادية ومشبعة تناسب جميع أفراد الأسرة، خاصة في الأيام التي تحتاجين فيها إلى إعداد طبق سريع ولذيذ دون مجهود كبير.