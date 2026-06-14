كاتب إسرائيلي: ترامب فرض قيوداً واضحة على تحركات نتنياهو

رأت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجح في فرض حدود واضحة على تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن قدرة ترامب على التأثير تبدو أكثر فاعلية مع الحلفاء الذين يعتمدون على واشنطن مقارنة بخصومها الإقليميين.

وفي مقال للكاتب شموئيل روزنر، أشار إلى أن ترامب استطاع إعادة الولايات المتحدة إلى موقع أكثر حضوراً على الساحة الدولية، معززاً قوة الردع الأمريكية، كما لعب دوراً في إنهاء الحرب على غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين، إلى جانب ممارسة ضغوط سياسية لتحقيق أهدافه في المنطقة.

واعتبر روزنر أن الملف الإيراني يمثل أبرز نقاط الضعف في أداء ترامب، موضحاً أن الرئيس الأمريكي تمكن مراراً من تقييد إسرائيل ثم منحها هامش حركة أوسع قبل أن يعيد فرض القيود عليها، بينما واصلت إيران استثمار الوقت لتعزيز موقعها الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث استمرار تراجع صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي خلال العام الأخير، مع ارتفاع معدلات النظرة السلبية تجاهها وتراجع التأييد لها في عدد من الدول.

وأوضح الكاتب أن هناك علاقة واضحة بين المواقف السلبية من إسرائيل وبين انعدام الثقة برئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، إذ تسجل المجتمعات الأكثر انتقاداً لإسرائيل مستويات مرتفعة من عدم الثقة بشخصه.

وخلص المقال إلى أن صورة إسرائيل في الخارج أصبحت مرتبطة بصورة كبيرة بنتنياهو، معتبراً أن رحيله عن المشهد السياسي قد يفتح الباب أمام تحسين مكانة إسرائيل الدولية، وإن كان ذلك لا يضمن تغييراً جذرياً في نظرة العالم إليها.

كما انتقد روزنر ترشيح المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة، بسبب ارتباطه المهني برئيس الحكومة، محذراً من أن تعيين شخصية مقربة من نتنياهو في منصب رقابي حساس قد يثير شكوكاً حول استقلالية المؤسسة وقدرتها على ممارسة دورها الرقابي بحياد.