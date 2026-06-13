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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: نتنياهو تفاجأ بقرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
واشنطن أ ش أ

قال مصدر مطلع لموقع (أكسيوس) الأمريكي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاجأ بالمنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الخميس والذي أعلن فيه التوصل إلى اتفاق بشأن إيران.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس، اليوم السبت، إنه عندما اتصل ترامب بنتنياهو بعد ساعة من نشر المنشور، لم يبدِ رئيس الوزراء الإسرائيلي معارضة شديدة كما لم يجادل كثيراً، بل عبَّر لترامب عن ثقته بأن الاتفاق النهائي يعالج المخاوف المشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو ربما أدرك أن الاتفاق على وشك أن يتم التوقيع عليه وأنه لا يستطيع إيقافه.

وبحسب (أكسيوس)، يتوخى نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون الحذر فيما يخص انتقاد ترامب علناً، ولكنهم يشككون بشدة خلال الاجتماعات الخاصة في الاتفاق المرتقب.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين لديهم مخاوف إزاء استمرار إيران في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية بعد توقيع الاتفاق وانتهاء الحرب.

وفي غضون ذلك، وفقاً لهذه النظرية، ستتمكن الحكومة الإيرانية من تحقيق الاستقرار من خلال بيع النفط، دون التعرض لخطر الحرب.

وكان ترامب قد أعاد أمس الجمعة نشر منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس"، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

اتفاق بين واشنطن وطهران البرنامج النووي الإيراني الحكومة الإيرانية

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