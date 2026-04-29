فرج عامر يهاجم لاعبي الأهلي ويكشف عن كارثة لقاء بيراميدز

علق رجل الأعمال فرج عامر علي اللياقة البدنية للاعبي الاهلي في مباراة بيراميدز

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" العجيب أن نجوم الأهلي القائمين علي كرة القدم لم يلحظوا أن الفريق الأول لكرة القدم للأهلي فاقد اللياقة البدنية تماما واللاعبين بعد ١٥ دقيقة بيجروا في رجليهم ومبيبقوش قادرين يتحركوا دي كارثة ، يعني مش توروب لوحدة هو اللي ضايع، فين مدير الكرة وفين المدرب العام وفين المشرف علي الكرة فين الناس دي



وتلقى الأهلي هزيمة من بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.