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رسالة أب مؤثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بمرحلة جديدة في حياة ابنته | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة أب مؤثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بمرحلة جديدة في حياة ابنته | صور

كريم محمود عبدالعزيز يوجه رسالة مؤثرة لابنته و يحتفل بتخرجها من المدرسة
كريم محمود عبدالعزيز يوجه رسالة مؤثرة لابنته و يحتفل بتخرجها من المدرسة
علا محمد

وجّه الفنان كريم محمود عبدالعزيز رسالة مؤثرة لابنته خديجة بمناسبة تخرجها من المدرسة، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، معبرًا عن سعادته بهذه المناسبة، ومتمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق في مراحلها التعليمية المقبلة.

وكتب كريم محمود عبدالعزيز تعليقًا على الصورة قائلًا: "صورة من يوم مهم.. يوم تخرج الـKhadooj (بنتي) من مرحلة مهمة في حياتها إلى مرحلة أهم في المدرسة.. الوقت مش بيجري، الوقت أسرع من الخيال".

وأضاف: "هافضل طول عمري فخور بيكم.. أسأل الله أن يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة التي تقر بها العين، ويجبر خواطركم جبرًا يتعجب له أهل السماء والأرض".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، مقدمين التهاني لخديجة، ومتمنين لها مزيدًا من النجاح والتفوق خلال مسيرتها التعليمية المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/DZidy82NZVj/


وكان اَخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز مسلسل «المتر سمير» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، محمد أوتاكا، ناهد السباعي، شريف حسنى، إسلام إبراهيم، ومن تأليف ممدوح متولي، إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.

كريم عبدالعزيز اَخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز مسلسل«المتر سمير عبد العزيز كريم محمود عبدالعزيز

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