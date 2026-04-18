بكلمات موثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يوجه رسالة لـ سليمان عيد في ذكرى وفاته

وجه الفنان كريم محمود عبد العزيز رسالة رثاء بكلمات مؤثرة لـ سليمان عيد في ذكرى وفاته.

وشارك كريم محمود عبد العزيز فيديو يجمعهم عبر تطبيق"التيك توك" خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق الفنان :"الذكرى بتاعتك هتفضل حلوه،علشان أنت حلو و طيب و عمرك ما زعلت حد، عدت سنة ! بس أنت معانا علطول بالذكرى والسيرة الحلوة، وحشتنا".

تحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى على رحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، والذي استطاع على مدار سنوات طويلة أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور بفضل حضوره الخفيف وأدائه المميز الذي جمع بين البساطة والصدق.

بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة في تقديم الأدوار الكوميدية المساندة، التي غالبًا ما كانت تترك أثرًا كبيرًا رغم مساحتها المحدودة و بعض منها بأدوار كبيرة.