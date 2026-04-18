الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكرى رحيله الأولى.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

سليمان عيد
سليمان عيد
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى على رحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، والذي استطاع على مدار سنوات طويلة أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور بفضل حضوره الخفيف وأدائه المميز الذي جمع بين البساطة والصدق.

بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة في تقديم الأدوار الكوميدية  المساندة، التي غالبًا ما كانت تترك أثرًا كبيرًا رغم مساحتها المحدودة و بعض منها بأدوار كبيرة. 

 

أحمد السقا يروى مواقف مؤثرة عن سليمان عيد 

وقد ظهر الفنان أحمد السقا، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، أدلى فيها بتصريحات مؤثرة حول علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد.

ونرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات الفنان أحمد السقا عن علاقته وصداقته بالفنان سليمان عيد التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تصريحات الفنان أحمد السقا

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة دفنه، رغم أنه سبق له دفن جده بنفسه، مشيرًا إلى عمق العلاقة الإنسانية التي جمعتهما.

وقال السقا، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج «واحد من الناس»، إنه عندما توفي الفنان سليمان عيد، لم يتمكن من المشاركة في دفنه، مضيفًا: «أنا دفنت جدي قبل كده، لكن سليمان عيد مقدرتش أدفنه، وقلت لنقيب الممثلين وقتها: مش هادفن نفسي.. هادفن نفسي إزاي؟»، في تعبير صادق عن حجم الصدمة والألم.

وأضاف أحمد السقا أن الفنان سليمان عيد يُعد من النماذج الإنسانية النادرة، مؤكدًا أنه كان واثقًا بأنه من الأشخاص الذين سيدخلون الجنة، لما تحلّى به من صفاء قلب ونقاء سريرة، لافتًا إلى أنه عاش معه فترات طويلة وكانت علاقتهما أقرب من علاقة الأقارب.

وأكد السقا أن أخلاقيات سليمان عيد وطيبته و«جدعنته» وحنانه جعلت منه شخصًا فريدًا بين زملائه، مشددًا على أن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه أو تعامل معه داخل الوسط الفني وخارجه.

وأوضح أن الفنان الراحل ترك أثرًا إنسانيًا قبل أن يكون فنيًا، مشيرًا إلى أن محبة الناس له كانت انعكاسًا حقيقيًا لأخلاقه وتعامله الصادق مع الجميع.

