محمد رمضان يطالب بالتحقيق في أزمة «أسد»: لن يستطيعوا حرماني من جمهوري

أثار الفنان محمد رمضان الجدل مجددا بعد تعليقه على الأزمة المثارة حول فيلمه الجديد «أسد»، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق فيما وصفه بمضايقات يتعرض لها جمهوره داخل بعض دور العرض السينمائي.



ووجه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره عبر مقطع فيديو نشرة علي إنستجرام قائلا : حبايبى الغاليين وجمهورى الغالى المخلص لما صوتكوا على ولما كشفتوا المؤامرات على الفيلم فى السينمات من مضايقات وإجباركوا على دخول أفلام وتدخلوا القاعات وتصوروا التذاكر عليها أسماء أفلام تانية.

وأضاف: طبعا شكرا ليكم أنتوا مش بس بتحموا فيلمى أنتوا بتحموا الصناعة كلها من أى فساد، ولما شيرت حاجكتوا قولت هيحصل تحرك وأكيد هنشوف شئ ومش هيتسكت على القصة ولكن لما اعرف إن حتى هذه اللحظة لم يحدث شئ .

وتابع: ده أمر غريب ونفسى فى رد أو من الجهات أو من وزارة الثقافة من السينمات أى اللى بيحصل مع جمهورى وفيلمي.

وعلق رمضان على الفيديو: «مش هتعرفوا تحرمونى من الجمهور ولا هتقدروا تحرموا الجمهور مني، ملحوظة زملائى الأعزاء ليس لهم أى تدخل من قريب أو بعيد بما يحدث مع فيلم أسد (ثقة فى الله نجاح .