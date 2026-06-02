نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

نشرت مدرسة اعطو الاعدادية بنين التابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا ، قوائم طلاب الصف الأول الإعدادي الراسبين والذين لهم حق دخول الدور الثاني في نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس



وضمت قائمة الطلاب الراسبين في نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026 بالأسم ورقم الجلوس في مدرسة اعطو الاعدادية بنين التابعة لإدارة بني مزار التعليمية العشرات من الطلاب الذين وصل عددهم 80 طالب

وأعلنت المدارس ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ونشرت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قوائم نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

جدير بالذكر أن كشوف نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، توضح اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم القومي ودرجاته في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع والمجموع الكلي ، وحالة الطالب ( ناجح - له دور ثاني - باقي للإعادة )

وأكدت المدارس أنها لن تكتفي إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، بل سيتم كذلك إتاحتها بشكل داخل مقرات المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور .

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..بالدرجات

وبحسب القوائم المتداولة على فيس بوك ، فقد ظهرت نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس بالدرجات وليس بالألوان أو التقديريات

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. هل يعتمدها الوزير؟

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس في المدارس لا يحتاج إلى اعتماد رسمي من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس ، يكون مسئولية كل مدرسة حسب موعد انتهاءها من التصحيح ورصد الدرجات

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