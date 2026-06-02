تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، تراجعًا كبيراً بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيهًا خلال أسبوع واحد نتيجة انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7646 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6690 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب عيار 18 سجل 5734 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 14 ليسجل 4460 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 237817 جنيهًا.

ووصلت سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 208090 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 53522 جنيهًا.