خسارة تتجاوز 1150 جنيها في أسبوع.. استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا، لتسجل الأعيرة المختلفة خسائر جديدة داخل محال الصاغة، وسط حالة ترقب من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

خسائر أسبوعية

وشهد الذهب في مصر خسائر أسبوعية ملحوظة، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيهًا خلال أسبوع واحد،

بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بأكثر من 1150 جنيهًا مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا وتراجع معدلات الطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 سجل 7646 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 سجل 6690 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 سجل 5734 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 سجل 4460 جنيهًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 237817 جنيهًا.

بلغ سعر أوقية الذهب عيار 21 نحو 208090 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 53522 جنيهًا.

خسائر كبيرة للذهب

وأظهرت التعاملات تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب مقارنة بتعاملات الإثنين الماضي 25 مايو، حيث سجل عيار 24 وقتها نحو 7840 جنيهًا، قبل أن يتراجع اليوم إلى 7646 جنيهًا، فاقدًا 194 جنيهًا.

كما هبط عيار 21 من مستويات 6795 جنيهًا يوم 26 مايو إلى 6690 جنيهًا اليوم، بخسارة تجاوزت 100 جنيه للجرام.

وفقد الجنيه الذهب نحو 840 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس فقط، بعدما تراجع من 54201 جنيه إلى 53522 جنيهًا، بينما تجاوزت خسائره الأسبوعية حاجز 1150 جنيهًا مقارنة بأعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.