بعد تراجع الذهب وتثبيت الفائدة .. أيهما أفضل لاستثمار أموالك الآن؟ المعدن الأصفر أم شهادات الادخار؟

عاد الجدل من جديد بين المواطنين حول أفضل وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق أرباح مستقرة، خاصة بعد تراجع أسعار الذهب محلياً وعالمياً، بالتزامن مع قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أعاد الأنظار إلى شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في البنوك.

الملاذ الآمن



ورغم أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأشهر على المدى الطويل، فإن شهادات الادخار لا تزال تجذب شريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن دخل شهري ثابت ومضمون، دون التعرض لتقلبات السوق أو خسائر الأسعار على المدى القصير.

وتختلف اختيار وسيلة الاستثمار المناسبة من شخص لآخر وفقًا لاحتياجاته وأهدافه المالية، فالبعض يفضل شراء الذهب باعتباره وسيلة لحفظ قيمة الأموال مع الوقت، خاصة أنه تاريخيًا لا يفقد قيمته على المدى البعيد، حتى وإن تعرض لتراجعات مؤقتة نتيجة تحركات الأسعار العالمية أو تغيرات سعر الدولار.

عائد شهري ثابت



وفي المقابل، تمنح شهادات الادخار ميزة الاستقرار والعائد الواضح والمضمون، حيث يكون العميل على دراية كاملة بقيمة أرباحه منذ اليوم الأول، سواء كان العائد شهريًا أو سنويًا، كما تتيح بعض الشهادات عائدًا متدرجًا يتم الإعلان عنه مسبقًا، مثل تحديد نسبة الفائدة في السنة الأولى والثانية والثالثة بشكل واضح.



كما توفر الشهادات دخلًا ثابتًا يبدأ احتسابه فور ربط الشهادة، وهو ما يجعلها مناسبة لأصحاب المعاشات أو الباحثين عن دخل شهري منتظم دون تحمل مخاطر تقلبات الأسواق.

أما الذهب، فيظل خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، خاصة في أوقات التوترات الاقتصادية والتقلبات العالمية، لكنه في المقابل قد يشهد انخفاضات مؤقتة على المدى القصير.

ويرى خبراء أن قرار الاختيار بين الذهب وشهادات الادخار لا يعتمد فقط على حجم العائد، بل يرتبط أيضًا بقدرة الشخص على تحمل المخاطر، واحتياجه إلى سيولة أو دخل ثابت، فضلًا عن مدة الاستثمار المستهدفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-6-2026 كالآتي:

وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 7731 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 7087 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6765 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 5799 جنيهًا.

كما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4510 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54120 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.74% ليصل إلى نحو 4509 دولارات للأونصة.

تثبيت أسعار الفائدة

في المقابل كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها الأخير في 21 مايو 2026 تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث أبقت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

ومن المقرر أن تشهد الفترة الحالية متابعة كبيرة لتحركات أسعار الذهب محليًا وعالميًا، إلى جانب متابعة تطورات أسعار الفائدة وعوائد شهادات الادخار في البنوك الحكومية والخاصة، باعتبارهما من أبرز أدوات الاستثمار الأكثر آماناً.