إعلامي: الأهلي ينفي صدور حكم جديد ضد مدرب حراس جهاز ريبيرو

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف النادي الأهلي بشأن ما تم تداوله عن صدور حكم جديد ضد مدرب الحراس ضمن الجهاز الفني للمدرب خوسية ريبيرو.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي ينفي ما يتردد بشأن صدور حكم جديد ضد مدرب الحراس في جهاز ريبيرو، مؤكدًا أن القضية قديمة وما زالت منظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، بعد الطعن على الحكم الصادر بحق ريبيرو واثنين من مساعديه".

وكشفت تقارير صحفية أوروبية عن اقتراب إدارة النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي مارك فان بوميل لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، الذي بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت بعد تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

ورغم نجاح الأهلي في حصد لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم على حساب الزمالك، فإن الإخفاق في البطولات الأخرى وإنهاء الدوري في المركز الثالث دفع الإدارة إلى التفكير في تغيير الجهاز الفني.