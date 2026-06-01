الأرصاد الجوية: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 36
لأسباب أمنية.. تقليص مدة جلسة محاكمة نتنياهو غدا وإلغاء أخرى بعد غد
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيّرة وصاروخين في مواقع عسكرية جنوب لبنان دون إصابات
هدوء حذر في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار جيش الاحتلال بإخلاء بعض المناطق.. تفاصيل
الذهب ينخفض والنفط يستقر.. تحذير للمواطنين قبل البيع والشراء | تفاصيل
إيران تحذر سكان شمال إسرائيل وترهن أمنهم بالهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية
موعد صلاة كسوف الشمس 2026.. متى تُقام وكيفية أدائها؟
وزير التعليم ونائب رئيس "جايكا" يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي "التوكاتسو"
أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب .. فرنسا تستبعد إسرائيل من أكبر معرض عسكري
الجامعة العربية تدين استمرار العدوان الإيراني على الكويت
المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر على حساب زد
بعد إصابة طفلين وإغلاق الشارع .. النيابة الإدارية تُعاين موقع انهيارٍ جزئي لعقار في مطوبس | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مع انطلاق أول أيامه .. القمص داود لمعي يطرح 3 تدريبات روحية للاستفادة من صوم الرسل

ميرنا رزق

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أول أيام صوم الرسل، الذي يستمر هذا العام لمدة 41 يوما، ويُعد من الأصوام المحببة لدى الأقباط، إذ يرتبط بسيرة الآباء الرسل وكرازتهم وخدمتهم بعد حلول الروح القدس.

وفي هذا السياق، قدم القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، مجموعة من التدريبات الروحية التي تساعد الاقباط على الاستفادة من فترة الصوم، داعيا إلى عيش روح الرسل والاقتداء بحياتهم.

التأمل في حياة الرسل 

وأوضح أبونا داود أن أول تدريب يتمثل في قراءة سفر أعمال الرسل طوال فترة الصوم، تنفيذا لوصية قداسة البابا تواضروس الثاني، مع التأمل في حياة الرسل ومقارنة حياتنا اليومية بسيرتهم، والاستعانة بالتفسيرات أو المسابقات الروحية لفهم السفر بصورة أعمق.

أما التدريب الثاني، فهو زيادة ممارسة صلوات الأجبية والمزامير، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحياة الروحية للرسل. وأوصى بشكل خاص بالمواظبة على صلاة الساعة الثالثة وقطع الروح القدس، لما تحمله من ارتباط وثيق بفترة العنصرة وصوم الرسل.

ممارسة المطانيات والسجود

وأشار إلى أن التدريب الثالث هو العودة إلى ممارسة المطانيات والسجود لله بالروح والحق، مع تخصيص الصلوات من أجل المرضى والعالم والكنيسة والمحتاجين قبل الصلاة من أجل الاحتياجات الشخصية، مؤكدًا أن هذه الروح تعكس محبة الرسل واتساع قلبهم للجميع.

كما شدد أبونا داود لمعي على أهمية التوبة خلال فترة الصوم، وحفظ ذكصولوجية الآباء الرسل والتشفع بهم في الصلوات، والتعمق في دراسة الكتاب المقدس ورسائل الرسل، لما لذلك من دور في التعرف على شخصياتهم والاقتداء بإيمانهم وجهادهم الروحي.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل القمص داود لمعي البابا تواضروس

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

إبراهيم شعبان يكتب : لماذا لا تنقذون لبنان؟

عبد السلام فاروق يكتب : شرق أوسط بلا أوهام

