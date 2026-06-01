مع انطلاق أول أيامه .. القمص داود لمعي يطرح 3 تدريبات روحية للاستفادة من صوم الرسل

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، أول أيام صوم الرسل، الذي يستمر هذا العام لمدة 41 يوما، ويُعد من الأصوام المحببة لدى الأقباط، إذ يرتبط بسيرة الآباء الرسل وكرازتهم وخدمتهم بعد حلول الروح القدس.

وفي هذا السياق، قدم القمص داود لمعي، كاهن كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، مجموعة من التدريبات الروحية التي تساعد الاقباط على الاستفادة من فترة الصوم، داعيا إلى عيش روح الرسل والاقتداء بحياتهم.

التأمل في حياة الرسل

وأوضح أبونا داود أن أول تدريب يتمثل في قراءة سفر أعمال الرسل طوال فترة الصوم، تنفيذا لوصية قداسة البابا تواضروس الثاني، مع التأمل في حياة الرسل ومقارنة حياتنا اليومية بسيرتهم، والاستعانة بالتفسيرات أو المسابقات الروحية لفهم السفر بصورة أعمق.

أما التدريب الثاني، فهو زيادة ممارسة صلوات الأجبية والمزامير، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الحياة الروحية للرسل. وأوصى بشكل خاص بالمواظبة على صلاة الساعة الثالثة وقطع الروح القدس، لما تحمله من ارتباط وثيق بفترة العنصرة وصوم الرسل.

ممارسة المطانيات والسجود

وأشار إلى أن التدريب الثالث هو العودة إلى ممارسة المطانيات والسجود لله بالروح والحق، مع تخصيص الصلوات من أجل المرضى والعالم والكنيسة والمحتاجين قبل الصلاة من أجل الاحتياجات الشخصية، مؤكدًا أن هذه الروح تعكس محبة الرسل واتساع قلبهم للجميع.

كما شدد أبونا داود لمعي على أهمية التوبة خلال فترة الصوم، وحفظ ذكصولوجية الآباء الرسل والتشفع بهم في الصلوات، والتعمق في دراسة الكتاب المقدس ورسائل الرسل، لما لذلك من دور في التعرف على شخصياتهم والاقتداء بإيمانهم وجهادهم الروحي.