مطران الكنيسة اللاتينية يفتتح اليوبيل الفرنسيسكاني ويترأس ختام الشهر المريمي

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني، وختام الشهر المريمي، وتدشين هيكل خاص بزخائر القديس بيو، وذلك بكنيسة السيدة العذراء الحبل بلا دنس للآباء الفرنسيسكان، بمدينة السويس، وسط مشاركة واسعة من الرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

يأتي هذا الاحتفال استجابة لدعوة قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي أعلن عن يوبيل خاص، بمناسبة مرور ثمانمائة عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي، وهو يوبيل روحي، يشمل جميع المؤمنين دون استثناء، بجانب المرضى، وكبار السن، والقائمين على خدمتهم، كما يمكن تقديم ثماره الروحية، من أجل الأنفس المطهرية.

شهد الاحتفال تلاوة صلاة المسبحة الوردية من أجل السلام، في شركة روحية مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، تأكيدًا على رسالة القديس فرنسيس الآسيزي، كرسول للسلام والأخوّة بين الشعوب.

شارك في القداس الأب جوزيف وهيب، والأب مايكل سليم، راعيا الكنيسة، والأخ ميخائيل، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، والأب وليم فلتس، رئيس دير الآباء الفرنسيسكان، بالموسكي، والإخوة الرهبان، بدير التكوين، بالجيزة، والأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية، لراهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، وراهبات ماريا بامبينا، وأعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة العلمانية.

تضمن الاحتفال تدشين هيكل خاص بزخائر القديس بيو، في خطوة روحية جديدة تهدف إلى تعزيز الحياة الإيمانية، والتقوية الروحية لدى المؤمنين، وإتاحة فرصة أوسع، للتأمل، والصلاة، والتقرب إلى الله بشفاعة القديسين.

وأعربت مطرانية الكنيسة اللاتينية بمصر عن شكرها لجميع الذين ساهموا في تنظيم هذا الحدث، وعلى رأسهم: أعضاء لجنة اليوبيل والشباب بالمطرانية: الأخت كيارا لطيف، والأخ أمجد عادل، بالتعاون مع اللجنة المنظمة من العائلة الفرنسيسكانية، كما وجهت الشكر لفريق الكورال، بقيادة المرنمة سيلفيا عودة، ولفرق الكشافة، وخدام المذبح على جهودهم في إنجاح الاحتفال.

وبهذه المناسبة، هنأت المطرانية أبناء الكنيسة اللاتينية بمدينة السويس، مؤكدة أهمية المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة، والفعاليات التي ستُنظم خلال السنة اليوبيلية، سعيًا للاقتداء بالقديس فرنسيس الآسيزي في حياته، القائمة على السلام، والمحبة، والأخوّة، وخدمة الآخرين.

وفي سياق متصل، تستعد النيابة الرسولية للاتين بمصر، بالتعاون مع الرهبانيات والمؤمنين في منطقة القناة، وشبه جزيرة سيناء، للاحتفال باليوبيل المئوي الأول للنيابة الرسولية اللاتينية في بورسعيد (1926 – 2026)، وهو الحدث الذي يمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الكنيسة اللاتينية بمصر، وتعد رعية السويس جزءً أصيلًا من هذا الإرث الكنسي العريق.

ومن المنتظر، أن تتضمن الاحتفالات المقبلة سلسلة من الفعاليات الروحية، والرعوية، والثقافية التي تسلط الضوء على تاريخ النيابة الرسولية، ورسالتها الممتدة عبر قرن كامل من الخدمة، والشهادة، والالتزام برسالة الإنجيل.