الأنبا باسيليوس يترأس قداس استقبال ذخائر القديسة ريتا بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس استقبال ذخائر القديسة ريتا، بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية.

ذخائر القديسين عطية إلهية

كان في استقبال صاحب النيافة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، كما شارك في الصلاة الأب إسطفانوس، حيث ألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "عمل الروح القدس في الكنيسة"، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن حضور ذخائر القديسين هي عطية إلهية للكنيسة.

وجدير بذكر ، شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في القداس الإلهي الأول لغبطة البطريرك مار بولس الثالث نونا، بطريرك الكنيسة الكلدانية، وذلك بكاتدرائية مار يوسف، بالعاصمة العراقية، بغداد، عقب التنصيب البطريركي له، بمشاركة أصحاب الغبطة، بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية.