بعد 24 عامًا في الملاعب.. جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم

أسدل النجم الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر أسطورة ليفربول السابق، الستار على مشواره الكروي، معلنًا اعتزاله رسميًا بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من عقدين داخل الملاعب، شهدت حضوره في أبرز أندية الدوري الإنجليزي وتحقيقه العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

ونشر ميلنر رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أكد خلالها أن الوقت حان لإنهاء مسيرته بعد 24 موسمًا في البريميرليج، مستعيدًا بداياته مع ليدز يونايتد عندما ظهر لأول مرة في سن السادسة عشرة، قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر اللاعبين مشاركة واستمرارية في تاريخ المسابقة.

وعبّر لاعب برايتون الحالي عن امتنانه للأندية التي دافع عن ألوانها طوال مسيرته، مشيرًا إلى أن ارتداء قمصان ليدز يونايتد، نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، مانشستر سيتي، ليفربول وبرايتون كان مصدر فخر كبير بالنسبة له، مؤكدًا أن كل محطة تركت أثرًا خاصًا في حياته.

كما وجه الشكر إلى المدربين وزملائه والجماهير التي دعمته طوال مشواره، معتبرًا أن العلاقات الإنسانية والصداقات التي اكتسبها من كرة القدم تمثل القيمة الأهم التي سيحتفظ بها بعد الاعتزال، إلى جانب الذكريات المرتبطة بالمنافسة على الألقاب والبطولات الكبرى.

واستعاد ميلنر أبرز محطات مسيرته، والتي تضمنت التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، والمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم وبطولة أمم أوروبا، مؤكدًا أن كرة القدم منحته أكثر مما كان يتخيل عندما بدأ رحلته لاعبًا ناشئًا.

واختتم النجم الإنجليزي رسالته بتوجيه الشكر لعائلته وكل من ساندوه على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أنه يغادر الملاعب وهو يشعر بالفخر والامتنان، بعد مسيرة حافلة ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الكرة الإنجليزية.