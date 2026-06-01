نتنياهو وكاتس: أصدرنا تعليمات للجيش بضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنهما أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية "بيروت".

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو وكاتس - في بيان مشترك - إن هذا الأمر جاء ردا على ما وصفاه بانتهاكات حزب الله المتكررة والمستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، وهجماته على المدن الإسرائيلية والمدنيين.

ويشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا، حيث كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على عدد من البلدات اللبنانية المأهولة، فيما تسببت الإنذارات الإسرائيلية المتكررة في موجات نزوح جديدة للسكان جنوبي لبنان وفي الضاحية الجنوبية ببيروت، ما يزيد من الأعباء الإنسانية ويعمق حالة القلق والترقب في المناطق المستهدفة.