حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز بعد نهاية عقده مع السماوي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : جوزيه جوميز مدرب الخليج السعودي يرغب في التعاقد مع فيستون ماييلي في الصيف المقبل.

وأضاف : الأهلي فاوض فيستون ماييلي في الموسم الماضي لكن في الوقت الحالي ليس ضمن حسابات الأهلي

وأكمل : احتمالات استمرار فيستون ماييلي مع بيراميدز في الموسم المقبل ضعيفة للغاية بسبب العروض المقدمة للاعب

يأتي ذلك بعد ارتباط اسم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بالانضمام للنادي الأهلي في الموسم المقبل.