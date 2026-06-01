محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري

صرح إيمن عطاالله محامي الطفل ياسين فى تصرحات خاصة لموقع “صدي البلد” ، عقب صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة وإنصافًا للطفل وأسرته بعد رحلة طويلة من الإجراءات القانونية.

وقال محامي الطفل إن حكم محكمة النقض أسدل الستار على القضية وأكد سلامة الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع، مشيرًا إلى أن المحكمة اطلعت على كافة أوراق الدعوى وأدلتها وانتهت إلى رفض الطعن وتأييد العقوبة.

وأضاف أن أسرة الطفل تمسكت بحق نجلها منذ بداية القضية، رغم ما واجهته من ضغوط وتحديات، مؤكدًا أن الحكم النهائي يعكس ثقة المواطنين في القضاء المصري وقدرته على تحقيق العدالة.

وأوضح أن القضية حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، وهو ما وضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف، إلا أن مسار العدالة أخذ مجراه الطبيعي حتى صدور الحكم النهائي.

واختتم محامي الطفل تصريحاته بالتأكيد على أن قرار محكمة النقض يمثل نهاية المرحلة القضائية في القضية، موجهًا الشكر لكل من دعم الطفل وأسرته خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أهمية حماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم في مثل هذه القضايا.



