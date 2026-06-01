سويلم يشكر رجال وزارة الري لمواصلتهم العمل بكفاءة عالية خلال إجازة العيد

توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة الذين واصلوا أداء مهامهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن جهودهم المخلصة أسهمت في الحفاظ على استقرار المنظومة المائية وتلبية احتياجات المواطنين والمنتفعين بالمياه بكفاءة، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة خلال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور سويلم، أن ما يبذله رجال الري من جهود متواصلة يعكس روح المسؤولية والانتماء التي يتمتعون بها، مشيرًا إلى أن العاملين بالوزارة يواصلون العمل على مدار الساعة في مختلف المواقع لضمان حسن إدارة وتوزيع المياه وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين والمنتفعين.

وأوضح أن أجهزة الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بمختلف المحافظات وفقًا للكميات والتوقيتات المناسبة، من خلال المتابعة المستمرة التي قامت بها غرف الطوارئ والعمليات المركزية والفرعية، ومراقبة التصرفات والمناسيب بالشبكة المائية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتعامل الفوري مع المتغيرات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تعاملت بمرونة وكفاءة مع التغيرات في معدلات الطلب على المياه خلال فترة العيد، من خلال الإدارة المتكاملة لمنظومة الري والتشغيل عند القناطر الرئيسية والفاصلة ومحطات الرفع، بما يحقق التوازن المطلوب داخل شبكة الترع والمصارف ويضمن استقرار المناسيب والتصرفات المائية بمختلف المواقع.

كما أشار الدكتور سويلم ، إلى استمرار المتابعة اللحظية لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمحطات مياه الشرب، خاصة الواقعة بنهايات شبكة الترع، ومن بينها محطات (السويس – بورسعيد – السيوف – جنوب العلمين)، بما يضمن استمرار تشغيلها بالكفاءة المطلوبة وتوفير المياه للمواطنين دون تأثر خلال فترة الإجازة.

وشهدت أيام العيد تنفيذ حملات مرور ميداني مكثفة من قبل القيادات والمسؤولين بمختلف أجهزة الوزارة، لمتابعة حالة الري وتطبيق المناوبات، والاطمئنان على سلامة الجسور، والتعامل الفوري مع حالات التعدي على جسور الترع والمصارف، ومتابعة مناسيب المياه بالمصارف الزراعية، ومعدلات السحب والطرد بمحطات الرفع، والتعامل الفوري مع أية أعطال أو طوارئ قد تطرأ، فضلًا عن رصد وإزالة التعديات على المجاري المائية في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.