قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
«الصحة الحيوانية» يفحص 1900 عينة خلال إجازة العيد لتأمين الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء
مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي
ترامب يرد على المشككين: الاتفاق مع إيران يركز على الملف النووي
3 أشهر بلا رئيس.. مستحقات متوقفة ومشروعات مهددة داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية
ملعب تدريب منتخب مصر في كليفلاند استعدادا لمواجهة البرازيل الودية.. صور
قبل مواجهة منتخب مصر.. البرازيل تقسو على بنما بـ 6 أهداف
بري يطرح معادلة وقف النار: أضمن التزام حزب الله إذا أوقفت إسرائيل الحرب
انفجار خط مياه رئيسي في سوهاج.. وحالة من الارتباك المروري
مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة للصحفي أحمد عبد الباسط، أن نادي الزمالك سيحصل على رخصة المشاركة القارية وسيشارك بشكل طبيعي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل، رغم الجدل الدائر حول بعض الملفات المالية والإدارية الخاصة بالنادي.

وأوضح المصدر أن الزمالك لا يواجه أزمة تمنعه من الحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن المديونية المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة تُقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط، وهي مبالغ سيتم تحصيلها وفق الإجراءات المتبعة دون أن تمثل عائقًا أمام منح الرخصة.

وأكد أن اتحاد الكرة يتعامل مع الملف وفق اللوائح المعمول بها، وأنه لا توجد نية لحرمان الزمالك من المشاركة القارية بسبب هذه المستحقات، خاصة مع وجود آليات قانونية تضمن سداد المبالغ المطلوبة.

وتطرق المصدر إلى ما يتردد بشأن إمكانية تقدم النادي الأهلي بشكوى اعتراضًا على منح الزمالك الرخصة، مؤكدًا أن أي تحرك من هذا النوع لن يؤثر على موقف النادي الأبيض.

وأشار إلى أن هناك سوابق مشابهة في الكرة المصرية، مستشهدًا بقضية نادي نجوم المستقبل ضد الإسماعيلي، حيث صدر حكم يتعلق بالرخصة، إلا أن الإسماعيلي استمر في المشاركة بالمسابقات المحلية ولم يتم تنفيذ الحكم بالشكل الذي يمنعه من اللعب.

سابقة الإسماعيلي تدعم موقف الزمالك

وأضاف المصدر أن الإسماعيلي يشارك حاليًا في الدوري الممتاز رغم الجدل الذي أثير سابقًا بشأن الرخصة، وذلك استنادًا إلى قرارات صادرة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهو ما يعكس وجود حلول تنظيمية وقانونية تسمح باستمرار الأندية في المنافسات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يسير بشكل طبيعي نحو الحصول على الرخصة والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأن ملف المديونيات سيتم التعامل معه إداريًا وماليًا دون التأثير على حق النادي في التواجد بالبطولة القارية خلال الموسم المقبل.

الزمالك اخبار الرياضة دوري ابطال افريقيا اخبار الزمالك اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

وحدات سكنية

من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل

صلاح

كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

ترشيحاتنا

الحسيني وحليم وام كلثوم

انت عيل صغير.. بداية مثيرة في مشوار مجدي الحسيني مع أم كلثوم وعبد الحليم

تامر حسني

تامر حسني يرد على إشادة مي عز الدين: أختي اللي أمي مخلفتهاش

تركي آل الشيخ

بسبب فيلم سفن دوجز.. تركي آل الشيخ يمازح ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد