الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أيمن يونس: لازم نركز على المنتخب بعيدا عن التعصب للأهلي والزمالك

ميرنا محمود

نقل الناقد الرياضي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تصريحات لاعب الزمالك السابق أيمن يونس، التي تناول فيها دور السوشيال ميديا وتأثيرها على الشارع الكروي المصري.

وقال أيمن يونس: “اللي ماسكين السوشيال ميديا عايزين يعملوا حالة من التعصب بين الجماهير، ولكن الشعب المصري كله ورا منتخب مصر في كأس العالم”، مؤكدًا أن الالتفاف الشعبي حول المنتخب أمر ثابت لا يتغير.

وأضاف يونس أن بعض اللاعبين الذين يحاولون إظهار انتماءاتهم للأهلي أو الزمالك بشكل مبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “بيكونوا سطحيين”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنهم يعتقدون أن هذا الأسلوب ضروري للظهور وكسب تعاطف الجماهير.

وتساءل لاعب الزمالك السابق: “مين مش فرحان بواحد زي حمزة عبد الكريم؟”، في إشارة إلى دعم المواهب الشابة بعيدًا عن التعصب والانتماءات.

وتابع أن الحكم على الجهاز الفني يجب أن يكون مرتبطًا بالنتائج فقط، قائلًا: “اللي بيني وبينه هي النتائج، لو حقق نتائج نتكلم، ولو محققهاش نسأل ليه استبعد ده وضم ده”.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجدل المستمر حول دور السوشيال ميديا في زيادة حدة التعصب بين جماهير الكرة المصرية، مقابل الدعوات الدائمة للتركيز على دعم المنتخب الوطني.

