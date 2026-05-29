أيمن يونس: من لم يحضر لقاء مصر وروسيا فاته الكثير

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن الجماهير التي حضرت مباراة منتخب مصر أمام روسيا عاشت أجواء استثنائية، بعدما نجح الفراعنة في تحقيق الفوز والتتويج بلقب كأس العاصمة الجديدة، في بروفة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

رسالة قوية من الجماهير للاعبي المنتخب

وقال أيمن يونس إن من لم يحضر اللقاء فقد فاته الكثير، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية قدمت صورة رائعة في المدرجات، ووجهت رسالة واضحة للاعبين مفادها أن كل من يشرف الكرة المصرية ويحارب من أجل اسم مصر سيجد الدعم والحب والمساندة الكاملة من الجماهير.

وأضاف أن الحضور الجماهيري الكبير وتحفيز اللاعبين بهذه الطريقة يمثلان أفضل حفل وداع للمنتخب قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن الجماهير تنتظر ظهورًا مشرفًا للفراعنة في البطولة العالمية.

منتخب مصر يتوج باللقب على حساب روسيا

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 65، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك، ليقود الفراعنة للتتويج بالبطولة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

مصطفى زيكو يخطف الأنظار

وشهدت المباراة تألق مصطفى زيكو الذي نجح في تسجيل أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر خلال ظهوره الأول مع الفراعنة، ليخطف الأنظار ويمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل انطلاق المونديال.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتفاع سقف طموحات الجماهير التي تحلم بتحقيق مشاركة قوية في كأس العالم