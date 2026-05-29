عبادات مستحبة في العيد حث عليها الإسلام

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من الطاعات والقربات التي دعا الإسلام إليها في هذه الأيام: زيادة الأواصر الاجتماعية؛ إذ حث الإسلام فيها على بر الوالدين، وصلة الأقارب، ومودة الأصدقاء وزيارتهم، فتتزين المجالس بالحب والتراحم والتواد، وتزول الأحقاد والمشاحنات والنفرة من النفوس.

وأضاف على جمعة في منشور له، أن الأعياد لم تشرع لتكون مناسبات فارغة المحتوى والمضمون من الدلالات الأخلاقية والإنسانية، وإنما جاءت لتكون مظاهر لقيم الإسلام وآدابه وجمالياته المعنوية والحسية.



وأشار إلى أن الأعياد تجدد الروابط الإنسانية؛ حيث يتجلى السلوك الطيب والأخلاق الحميدة، وتشيع التهاني والقول الحسن بين الناس، ويظهر المسلمون بصفة الرحمة التي هي قوام دينهم؛ فتتجدد العلاقات الإنسانية، وتقوى الروابط الاجتماعية، وتنمو القيم الأخلاقية، ويصبح المسلم دعوة مفتوحة لهذا الدين، ونبراسًا هاديًا لنفوس الحائرين، وبردًا وسلامًا على العالمين.



وفي أيام التشريق يقوم المسلم بالذكر والصلة والمودة؛ فهي نفحات تتوالى عليه، وهدى من الله ورضوان.

وتابع : فينبغي على المسلم أن يصطحب هذه النفحات معه في سائر أيامه بعد أيام التشريق، واصطحابها يكون بالإتيان بأسبابها؛ من الذكر لله تعالى في كل حال، وصلة الأقارب، والمودة والرحمة بإخوانه ومواطنيه، والامتثال لأوامر الله سبحانه في كل حين؛ لتكون نفحات هذه الأيام نعمة منه تعالى على المجتمع الإسلامي بأسره، وهداية منه تعالى لعباده، ورحمة منه ورضوانًا.