طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

يستمر صعود الذهب مساء اليوم الخميس 28-5-2026 في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك؛ وذلك على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب للمرة الثالث على التوالي خلال تعاملات مساء اليوم بمقدار 50 جنيهًا جديدة.

وبلغ معدل زيادة الذهب مساء اليوم 100 جنيه على مدار اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم مسجلًا 6800 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7771 جنيها للشراء و 7714 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7123 جنيها للشراء و 7071 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6800 جنيه للشراء و6750 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5828 جنيها للشراء و 5785 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4506 دولارات للشراء و 4505 دولارات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 54.4 ألف جنيه للشراء و 54 ألف جنيه للبيع.