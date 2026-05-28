الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأمل في البرونزية.. موعد مباراة مصر المقبلة في بطولة أمم أفريقيا للناشئين

عبدالله هشام

حقق منتخب تنزانيا الفوز على مصر بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للناشئين.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يتم اللجوء لركلات الترجيح وحسم بطاقة التأهل.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر، الخاسر من مباراة المغرب أمام السنغال بنصف نهائي البطولة.

وتُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب أكاديمية محمد السادس.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد - محمد جمال

خط الوسط: عمر فودة - خالد مختار - أحمد بشير

خط الهجوم:  أحمد صفوت - دانيال تامر - أدهم حسيب.

مشوار  مصر وتنزانيا

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للفراعنة على المستويين الفني والبدني، ليؤكد المنتخب جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا إلى الدور نصف النهائي بعد مواجهة قوية أمام منتخب الجزائر، انتهت بالتعادل قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة العبور لصالح المنتخب التنزاني، الذي يسعى بدوره إلى مواصلة مفاجآته في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية.

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

