فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

عاود سعر الذهب في مصر الصعود مع تعاملات مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك داخل محلات الصاغة المصرية وسط ترقب داخل السوق المحلي.

سعر الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيها على مستوى محلات الصاغة المختلفة مقارنة بما كان عليه أول التعاملات المسائية قبل قليل.

تذبذب المعدن الأصفر

فقد سعر جرام الذهب مقدار 100 جنيه من قيمته منذ تعاملاته قبل 4 أيام على قدوم عيد الأضحي المبارك؛ لكنه عاود صعوده مرة أخرى مع عودة محلات الصاغة للعمل مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الجرام

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6750 جنيها.

سعر عيار 24

وصل عيار 24 الأكبر قيمة 7714 جنيها للشراء و7600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7071 جنيها للشراء و 6966 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6750 جنيها للشراء و 6650 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5785 جنيها للشراء و 5700 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54 ألف جنيه للشراء و53.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4435 دولارا للشراء و 4434 دولارا للبيع.